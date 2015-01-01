нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет. (послойный psd) Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона. ...
Мод для smf
Нужен небольшой мод для smf 1.1.15. Если вы знакомы с этим движком, узнавайте подробности по icq 610182309
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