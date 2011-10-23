Сделать парсер Excel файла на PHP

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Здравствуйте!

Есть файл excel, с картинками, нужно забрать из него информацию, а также картинки которые содержаться в документе.

Парсить как вариант можно через http://phpexcel.codeplex.com/.

Проблема именно с тем, как забрать картинки с файла.

PHP
14 лет назад
sergeypavlenko
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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