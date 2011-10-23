нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет. (послойный psd) Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона. ...
Сделать парсер Excel файла на PHP
Здравствуйте!
Есть файл excel, с картинками, нужно забрать из него информацию, а также картинки которые содержаться в документе.
Парсить как вариант можно через http://phpexcel.codeplex.com/.
Проблема именно с тем, как забрать картинки с файла.
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