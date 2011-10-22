Прикрутить флехе печать

Специалист по AS2 нужен. Есть 2 флехи-калькулятора на AS2, которые выводят результат в pdf, используя внешний php скрипт. Задача - допилить их, чтобы результат можно было вывести на печать и на локальной машине, т.е без хоста и php. Это может быть как прямой вывод на печать, так и промежуточная генерация какого-нить популярного формата (pdf/png/etc...). Но лучше - сразу.

Сами флехи - в аттаче. Fla предоставлю, разумеется.

Готовые взяться - пишите ориентировочную стоимость и сроки.