1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script. Движок куплен и установлен dardarkin.ru/shop/ верстку уже начинали делать, но программист пропал, можно использовать то что сделано. 2. Сделать доработки ...
Необходимо написать расширение для Firefox
Задание не очень сложное, вот что нужно:
Необходимо написать расширение для Firefox, используя модуль AdBlock+, которое будет подменять рекламные банеры.
Часть банеров должна блокироваться, как это и делает данный модуль а часть просто подменяться. Подмена настраивается с сайта и будет настраиваемой - по типу. Например банеры только авомобильного направление или религиозного.
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