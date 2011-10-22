Необходимо написать расширение для Firefox

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задание не очень сложное, вот что нужно:

Необходимо написать расширение для Firefox, используя модуль AdBlock+, которое будет подменять рекламные банеры.

Часть банеров должна блокироваться, как это и делает данный модуль а часть просто подменяться. Подмена настраивается с сайта и будет настраиваемой - по типу. Например банеры только авомобильного направление или религиозного.

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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