Задание не очень сложное, вот что нужно:

Необходимо написать расширение для Firefox, используя модуль AdBlock+, которое будет подменять рекламные банеры.

Часть банеров должна блокироваться, как это и делает данный модуль а часть просто подменяться. Подмена настраивается с сайта и будет настраиваемой - по типу. Например банеры только авомобильного направление или религиозного.