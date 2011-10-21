Нужно установить код Sape (ссылки, статьи, PR) и trustlink.ru Сайты на джумле и форум на VBulletin Присылайте скайп
Сайт "под ключ". Интернет-магазин с МЛМ программой
"Сайт под ключ".
Интернет-магазин с МЛМ программой и админ панелью для управления сайтом, заказами и клиентами
Написание скрипта или плагина для работы МЛМ маркетинг-плана (многоуровневая рефферальная программа по заданному алгоритму)
Требования
1. Готовность всего проекта к 10 ноября
2. Я тестирую все, регистрируя 50-70 новых партнеров, проверяю работоспособность.
Далее эти 50-70 акаунтов необходимо удалить перед запсуком пректа
3. Контроль хода выполнения проекта каждые 5 дней по скайпу с обсуждением выполненных этапов, корректировок и работы над следующем этапа
4. Оплата:
1 часть 10 % после выполнения первого этапа, предоставления шаблонов внешнего вида, выбранного движка и комментариев-предложений по эффективному исполнению. (через 2-3 дня после начала работы)
2 часть 20% после выполнения всего проекта перед его тестированием
3 часть 70% - после успешного тестирования проекта, обнуления базы данных (после тестирования) и полной готовности к запуску.
Бюджет 30 000 рублей
Выбранный исполнитель
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