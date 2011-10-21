"Сайт под ключ".

Интернет-магазин с МЛМ программой и админ панелью для управления сайтом, заказами и клиентами

Написание скрипта или плагина для работы МЛМ маркетинг-плана (многоуровневая рефферальная программа по заданному алгоритму)

Требования

1. Готовность всего проекта к 10 ноября

2. Я тестирую все, регистрируя 50-70 новых партнеров, проверяю работоспособность.

Далее эти 50-70 акаунтов необходимо удалить перед запсуком пректа

3. Контроль хода выполнения проекта каждые 5 дней по скайпу с обсуждением выполненных этапов, корректировок и работы над следующем этапа

4. Оплата:

1 часть 10 % после выполнения первого этапа, предоставления шаблонов внешнего вида, выбранного движка и комментариев-предложений по эффективному исполнению. (через 2-3 дня после начала работы)

2 часть 20% после выполнения всего проекта перед его тестированием

3 часть 70% - после успешного тестирования проекта, обнуления базы данных (после тестирования) и полной готовности к запуску.

Бюджет 30 000 рублей