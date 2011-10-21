Сайт "под ключ". Интернет-магазин с МЛМ программой

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок219 просмотров

"Сайт под ключ".

Интернет-магазин с МЛМ программой и админ панелью для управления сайтом, заказами и клиентами

Написание скрипта или плагина для работы МЛМ маркетинг-плана (многоуровневая рефферальная программа по заданному алгоритму)

Требования

1. Готовность всего проекта к 10 ноября

2. Я тестирую все, регистрируя 50-70 новых партнеров, проверяю работоспособность.

Далее эти 50-70 акаунтов необходимо удалить перед запсуком пректа

3. Контроль хода выполнения проекта каждые 5 дней по скайпу с обсуждением выполненных этапов, корректировок и работы над следующем этапа

4. Оплата:

1 часть 10 % после выполнения первого этапа, предоставления шаблонов внешнего вида, выбранного движка и комментариев-предложений по эффективному исполнению. (через 2-3 дня после начала работы)

2 часть 20% после выполнения всего проекта перед его тестированием

3 часть 70% - после успешного тестирования проекта, обнуления базы данных (после тестирования) и полной готовности к запуску.

Бюджет 30 000 рублей

14 лет назад
NadezhdaN
Надежда 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1000
30 дней
Если Вы хотите ЗАВАЛИТЬ свой проект - поручите его Руслану. Он профессионально умеет ДИНАМИТЬ, не отвечает на телефон. Легко может позволить себе НЕ отвечать на звонки, письма, сообщения. Умеет находить себе очень уважительные причины задержки проекта. Итог сотрудничества: 2,5 месяца потраченного времени (вместо 1 месяца заявленного) на так и не реализованный проект. ПРОВАЛ проекта. Слово ЗАВТРА - самое распространенное в лексиконе. НИЧЕГО за 2,5 месяца не было предоставлено, ни дизайна, ни наработок, ни предложений. И это все после внесенной 40% ПРЕДОПЛАТЫ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обращайтесь к Руслану с заданиями, а если уж обратились, то НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ и имейте на всякий случай другого исполнителя и очень гибкие сроки. ИЗБЕГАЙТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!!

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад