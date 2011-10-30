Сайт на Joomla

Спасибо за интересный проект, очень доволен сотрудничеством! Были предоставлены качественные PSD макеты, все мои вопросы и уточнения получал вовремя и четко, дополнительные доработки были оплачены, предложения выслушаны и рассмотрены. Оплата по этапам как и договаривались, все отлично! С удовольствием буду сотрудничать с Юрием!