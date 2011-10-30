Сайт на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок280 просмотров

Необходимо создать 6 страничный сайт на Joomla для дизайнерской компании. Дизайн сайта прилагается.

Joomla
14 лет назад
yka3g
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
Вячеслав, огромное спасибо за созданный сайт! Все было сделано так, как и планировалось. Очень хороший и толковый специалист своего дела, всем рекомендую!
Спасибо за интересный проект, очень доволен сотрудничеством! Были предоставлены качественные PSD макеты, все мои вопросы и уточнения получал вовремя и четко, дополнительные доработки были оплачены, предложения выслушаны и рассмотрены. Оплата по этапам как и договаривались, все отлично! С удовольствием буду сотрудничать с Юрием!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад