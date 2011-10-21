ТЗ прикрепил. Более подробно расскажу исполнителю В идеале если еще с дизайном (надо будет ооочень мало) и с flash-рисунком на главной. Но это не обязательно Пишите сроки (не жмут), цену и прочее ...
Работа по импорту товаров в CMS Magento
Необходима разработка приложения для промежуточного администрирования спарсеных товаров.
Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1vqv3c-Rzc6wIem7YZgvTO_6O2kAXh-35HGZBVFmg_Qk/edit?hl=en_US
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