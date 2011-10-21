Работа над существующем сайтом (codeigniter)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Доброго времени суток. Есть сайт, суть такова - сайт-доска объявлений по недвижимости, существует больше 5 лет. В этом году переписали движек используя фв codeigniter, но потом программист делавший его ушел в ракетные войска. В связи с этим разыскивается новый программист.

Список задач на ближайшее время:

-на сайте должна появится регистрация, восстановление забытого пароля и прочее связанное с этим;

-личный кабинет, с возможностью добавления объяв (возможность уже есть и используется, но анонимно, ее надо привязать к личному кабинету);

-возможность добавлять объявления в "избранное" личного кабинета

и многое другое. Бюджет указан - ежемесячный бюджет, который я готов тратить на программиста. В первое время (т.е. сейчас - надо доделать основные задачи) готов заплатить больше.

CodeIgniter
14 лет назад
qast
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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