Партнерская программа, WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Для плагина "Мониторинг обменных пунктов" demo.best-curs.info необходимо дописать партнерскую программу. ТЗ на партнерскую программу во вложение.

Кто может реализовать?

WordPress
14 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров