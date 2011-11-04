Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql подробнее при беседе.
Сверстать и «надеть» сайт на Drupal 6
Нужен специалист, который сделал ни один сайт на Drupal 6. Ему нужно сверстать одну страницу и на основе ее скодить сайт. Причем скодить именно средствами Drupal, а не встроить в него PHP. На выходе должен получиться полноценный сайт с чистым кодом с удобной админкой, блоками в общем все как это положено у Drupal. Сайт должен одинаково выглядеть и работать под действующие на момент программирования версии браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
Вместе со стандартными модулями Drupal, нужно будет установить модуль для SEO, модуль аля FCKeditor, хлебные крошки, алиасы страниц, в общем все, что будут нужны для сайта сделанного не левой ногой. Кроме того любой видимый текст на сайте должна быть возможность редактировать средствами админки и блоков в Drupal, либо специальными отдельными разделами административного меню, чтобы любой лунь мог редактировать не заходя по FTP. Должна быть возможность добавлять контент, редактировать, выставлять необходимое количество выводимого контента на странице, анонсов в сайдбарах, в общем ничего необычного для тех rто знаком с Drupal.
Касса - 9000, если будет сделано на совесть + 1000 рублей бонуса.
Срок - 7 дней (неделя)
Выбранный исполнитель
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