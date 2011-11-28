Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql подробнее при беседе.
Расширение для Оперы
Требуется написать расширение для Opera, которое будет преобразовывать телефонные номера в гиперссылки типа tel://1234567, подчеркивать и выделять фон желтым цветом.
Данное расширение также должно преобразовывать ссылки типа callto://1234567 в tel://1234567
Форматировать телефонный номер не нужно
Телефонным номером считать цифры, количество которых равно от 5 до 12 цифр не включая разделители (скобки, тире, пробел)
Инструкция по написанию расширений для Опера находится здесь: http://www.opera.com/addons/extensions/develop/
Аналогичное дополнение для Mozilla Firefox находится здесь (для примера): http://www.codepad.de/en/software/firefox-add-ons/telify.html
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