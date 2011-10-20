Шаблон для Prestashop и добавление функций

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Надо по макету сделать шаблон для Престы и добавить функции. Исполнитель из Украины. оплата на карту Приват банка.

PrestaShop
14 лет назад
vivekat
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров