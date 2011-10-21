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Скрипты калькуляторов ОСАГО и КАСКО
1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail)
2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты)
+Доп. сделать не сложный дизайн
Примеры :
http://www.strahovka-auto.ru/kasko.htm
http://www.assor.ru/kasko_calculator
Дополнено 21.10.2011 :
Калькулятор осаго должен выглядеть примерно так:
http://nulls.su/uploads/posts/2011-04/thumbs/1302261380_1302172992_images.jpg
+ В калькуляторах ОСАГО и КАСКО, должна быть возможность изменения коэффициентов
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