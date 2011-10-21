Скрипты калькуляторов ОСАГО и КАСКО

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Закрыт6 заявок255 просмотров

1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail)

2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты)

+Доп. сделать не сложный дизайн

Примеры :

http://www.strahovka-auto.ru/kasko.htm

http://altbroker.ru/

http://www.assor.ru/kasko_calculator

Дополнено 21.10.2011 :

Калькулятор осаго должен выглядеть примерно так:

http://nulls.su/uploads/posts/2011-04/thumbs/1302261380_1302172992_images.jpg

+ В калькуляторах ОСАГО и КАСКО, должна быть возможность изменения коэффициентов

13 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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