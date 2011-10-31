Работа с Друпалом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Есть сайт, некорректно работающий, надо:

1. На части страниц поправить верстку

2. часть ссылок с заголовка и текста не совпадают

3. добавить постинг в Tвиттер

14 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$25
2 дня
Супер-исполнитель. Мало того, что сделал быстро, так еще и после оплаты незамеченное поправил. Несомненно, буду обращаться еще
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад