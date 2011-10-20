Верстка простого макета (Стандартная структура OpenC) OpenCart + немного программирование. Дизайн готов в PSD Сроки до 20 дней, все гениально и просто для спеца в OpenCart - движок простой. РАБОТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ...
Необходимо отредактировать шаблон флеш-сайта.
Добрый всем день. Есть шаблон флеш сайта http://diamant.dp.ua
Необходимо:
1. Отредактировать текст (поменять на русский во всех разделах - там не так много)
2. Поменять названия на кнопках
3.Нужно чтобы при нажатии на каждую мелкую картинку везде открывалось по центру экрана большое фото изображения, к примеру как на http://gold-planet.com.ua/catalog/zhenskie-kolca-s-brilliantami/zolotoe-kolco-mechta.html и на этом фото была стрелочка направо (вперед) и налево (назад) и закрыть окно. У каждого изделия будет по 5-8 фото. Изделий будет всего 6 (мелких картинок)
4)На странице Expositions видите как при наведении на мелкие фото перемигивают они и со звуком – можно попробовать то же самое сделать и на наших остальных страницах пр наведении на мелкие фото.
5) Нужно чтобы в разделе Контакты при отправке письма через форму оно приходило на мой емаил с какой-то пометкой в теме, типа: “отправлено с сайта diamant.dp.ua”
6) При нажатии на view details (около каждой картинки) открывается окошко с текстом.
Вот для каждого изделия (их будет всего 6 штук) будут свои надписи - просто текст там разместить.
Вобщем, в шаблоне были еще html страницы, как на флеш. Я там уже разместил все, как нужно сделать во флеш на этих же страницах. То есть, делать уже по примеру.
Жду предложений. Пишите обязательно примерную стоимость работы!
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