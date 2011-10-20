Необходимо отредактировать шаблон флеш-сайта.

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Закрыт6 заявок155 просмотров

Добрый всем день. Есть шаблон флеш сайта http://diamant.dp.ua

Необходимо:

1. Отредактировать текст (поменять на русский во всех разделах - там не так много)

2. Поменять названия на кнопках

3.Нужно чтобы при нажатии на каждую мелкую картинку везде открывалось по центру экрана большое фото изображения, к примеру как на http://gold-planet.com.ua/catalog/zhenskie-kolca-s-brilliantami/zolotoe-kolco-mechta.html и на этом фото была стрелочка направо (вперед) и налево (назад) и закрыть окно. У каждого изделия будет по 5-8 фото. Изделий будет всего 6 (мелких картинок)

4)На странице Expositions видите как при наведении на мелкие фото перемигивают они и со звуком – можно попробовать то же самое сделать и на наших остальных страницах пр наведении на мелкие фото.

5) Нужно чтобы в разделе Контакты при отправке письма через форму оно приходило на мой емаил с какой-то пометкой в теме, типа: “отправлено с сайта diamant.dp.ua

6) При нажатии на view details (около каждой картинки) открывается окошко с текстом.

Вот для каждого изделия (их будет всего 6 штук) будут свои надписи - просто текст там разместить.

Вобщем, в шаблоне были еще html страницы, как на флеш. Я там уже разместил все, как нужно сделать во флеш на этих же страницах. То есть, делать уже по примеру.

Жду предложений. Пишите обязательно примерную стоимость работы!

HTML
14 лет назад
brilliants
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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