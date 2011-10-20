Необходимо отредактировать шаблон флеш-сайта.

Добрый всем день. Есть шаблон флеш сайта http://diamant.dp.ua

Необходимо:

1. Отредактировать текст (поменять на русский во всех разделах - там не так много)

2. Поменять названия на кнопках

3.Нужно чтобы при нажатии на каждую мелкую картинку везде открывалось по центру экрана большое фото изображения, к примеру как на http://gold-planet.com.ua/catalog/zhenskie-kolca-s-brilliantami/zolotoe-kolco-mechta.html и на этом фото была стрелочка направо (вперед) и налево (назад) и закрыть окно. У каждого изделия будет по 5-8 фото. Изделий будет всего 6 (мелких картинок)

4)На странице Expositions видите как при наведении на мелкие фото перемигивают они и со звуком – можно попробовать то же самое сделать и на наших остальных страницах пр наведении на мелкие фото.

5) Нужно чтобы в разделе Контакты при отправке письма через форму оно приходило на мой емаил с какой-то пометкой в теме, типа: “отправлено с сайта diamant.dp.ua”

6) При нажатии на view details (около каждой картинки) открывается окошко с текстом.

Вот для каждого изделия (их будет всего 6 штук) будут свои надписи - просто текст там разместить.

Вобщем, в шаблоне были еще html страницы, как на флеш. Я там уже разместил все, как нужно сделать во флеш на этих же страницах. То есть, делать уже по примеру.

Жду предложений. Пишите обязательно примерную стоимость работы!