Парсинг с разных источников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок183 просмотра

Необходимо сделать проект, в котором будут работать парсеры, собирая и выкладывая по-особому информацию на сайт с 5-10 источников.

Подробности - в личном общении.

14 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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