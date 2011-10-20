Калькулятор Joomla

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Нужен компонент калькулятора на Joomla

1. Калькулятор для грузоперевозок

2. Данные подгружаются через админку с помощью прайсов

3. Калькулятор: пользователь после запроса получает результат по всем имеющимся компаниям , предоставляющих услуги по перевозке, в виде сравнительной таблицы- по цене.

4. Пользователь дополнительно после получения сравнительной таблицы по цене должен видеть место расположения этих организаций на карте к примеру в г. Екатеринбурге, (если 10 компаний-10 точек с информацией краткой о компании).

Joomla
14 лет назад
mysia30
50 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров