Нужно сделать парсер изображений с адалт-сайта. Задачи парсера: 1. Собрать изображения. 2. Изменить их размеры до заданных в настройках и сохранить на сервере по фтп. 3. Вывести ...
Калькулятор Joomla
Нужен компонент калькулятора на Joomla
1. Калькулятор для грузоперевозок
2. Данные подгружаются через админку с помощью прайсов
3. Калькулятор: пользователь после запроса получает результат по всем имеющимся компаниям , предоставляющих услуги по перевозке, в виде сравнительной таблицы- по цене.
4. Пользователь дополнительно после получения сравнительной таблицы по цене должен видеть место расположения этих организаций на карте к примеру в г. Екатеринбурге, (если 10 компаний-10 точек с информацией краткой о компании).
Заявки фрилансеров
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