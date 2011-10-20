Flash слайдшоу

Ищу программиста на Flash A2, чтобы сделать слайдшоу для готового сайта на Flash, сайт статика только рубрика в menu Reference с тремя подразделами Print Web Pack динамика а на ней надо сделайть слайдшоу. Смотрите файл в аттаче. Клиент должен заполнять этот раздел через XML, с указанием картинки и текста что находится под ней. От вас жду писем с ссылками на портфолио, где вы делали схожие работы (управление контентом через XML, вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете цену и сроки