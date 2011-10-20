Добрый день ! Необходимо написать парсер с файла pdf (приложение) в таблицу БД (dump) в приложении. 1. Поверочные газовые смеси с 102-139стр category_id = 640 Регистрационный номер ...
Flash слайдшоу
Ищу программиста на Flash A2, чтобы сделать слайдшоу для готового сайта на Flash, сайт статика только рубрика в menu Reference с тремя подразделами Print Web Pack динамика а на ней надо сделайть слайдшоу. Смотрите файл в аттаче. Клиент должен заполнять этот раздел через XML, с указанием картинки и текста что находится под ней. От вас жду писем с ссылками на портфолио, где вы делали схожие работы (управление контентом через XML, вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете цену и сроки
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