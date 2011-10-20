RubyonRails - помогите разобраться с multiupload.

$8
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  2. Веб-программирование
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Задача:

настроить механизм загрузки файлов в Ruby On Rails с помощью paperclip (в чистом приложении).

+ возможность загрузки нескольких файлов

+ статус загрузки jQuery

Необходимо заставить работать

https://github.com/apneadiving/Pic-upload---Crop-in-Ajax

С возможностью выбора для загрузки нескольких файлов.

Либо предложить другой рабочий вариант.

Пробовал это:

http://blog.castitt.com/2011/02/multiple-file-uploads-using-jquery-and-paperclip/

тоже не смог заставить работать.

AJAXjQueryRuby
14 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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