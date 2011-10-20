Есть движок самопис, в нем реализовано добавление новостей через админку, также реализован вывод краткой версии новости в клиентской части, но просмотр полной новости не реализован, требуется доделать. Работы максимум минут на 30.
RubyonRails - помогите разобраться с multiupload.
Задача:
настроить механизм загрузки файлов в Ruby On Rails с помощью paperclip (в чистом приложении).
+ возможность загрузки нескольких файлов
+ статус загрузки jQuery
Необходимо заставить работать
https://github.com/apneadiving/Pic-upload---Crop-in-Ajax
С возможностью выбора для загрузки нескольких файлов.
Либо предложить другой рабочий вариант.
Пробовал это:
http://blog.castitt.com/2011/02/multiple-file-uploads-using-jquery-and-paperclip/
тоже не смог заставить работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программированиенет заявокЗавершен14 лет назад
- $50
Натянуть на движок готовый сайт.Завершен14 лет назад
Есть: не доделанный сайт на подобии инет магазина. Требуется: запрограмить 1С Битрикс, желательно знать связку с 1С Бухгалтерия верстка сайта понимание работы фильтров для больших объемов товаров ...Закрыт13 лет назад
- $500
Задачи: 1. Автоматическое скачивание CSV файлов с сайтов двух поставщиков 2. Обработка этих файлов в соответствии с шаблоном базы виртуального магазина 3. Загрузка обработанных файлов в базу За подробностями ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется подправить постраничную навигацию тегов. Сейчас отображает так: "Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Далее", тоесть дублирует страницы и создает несуществующие. Требуется ...Завершен14 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть сайт www.irobot52.ru к нему нужно подключить и настроить, любой бесплатный модуль интернет магазина. Страницы под которые нужно настроить модульприкрепил. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать скрипт "Анализ сайта" - по аналогии с http://pr- cy.ru/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются программисты для создания компонентов под ModX Revo Интересует цена за 1 час работы.Закрыт14 лет назад
На сайте завелась нечистая сила. Шлет спам, отключает CSS, редиректит без разрешения. Необходимо найти, уничтожить, предотвратить повторное заселение.Завершен14 лет назад
на сайте написанный на битриксе нужно настроить обработчик roboxchange. перепробовал все варианты но ни как не могу запустить. постоянно выдает ошибку сигнатурыЗакрыт14 лет назад