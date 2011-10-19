Настроить обработчик roboxchange на битриксе

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Закрыт1 заявка75 просмотров

на сайте написанный на битриксе нужно настроить обработчик roboxchange. перепробовал все варианты но ни как не могу запустить. постоянно выдает ошибку сигнатуры

14 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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