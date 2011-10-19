Настроить обработчик roboxchange на битриксе

Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус ...