Нужен скрипт парсер данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки236 просмотров

Задача подробно описана на картинке.

14 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SilverFerrum
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задача решена молниеносно и качественно, скрипт работает быстро и эффективно. Спасибо.
Понятное ТЗ залог быстрого выполнения работы. :) Готов к дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.

Заявки фрилансеров

SilverFerrum
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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