Разработка клиентского личного кабинета

Требуется произвести разработку полноценного web приложения на php, предназначенным для улучшения обслуживания клиентов.

Приложение делится на 2 части:

1) Интерфейс клиента

2) Интерфейс администратора

Которые в свою очередь делятся на функциональные модули.

Что нужно будет сделать:

1) Совместными усилиями составить полноценное ТЗ. Сейчас оно есть – но представляет собой схемы написанные на листах А4. 20 октября я смогу предоставить эти наброски кандидатам.

2) Разработать, реализовать поставленную задачу в плане грамотного кода.

3) Внедрить дизайн личного кабинета.

Будет замечательно – если вы ИП или юр/лицо для оплаты по безналу. Однако возможны и другие варианты оплаты.

В любом случае обязательно заключение договора.

Сроки выполнения:

1 месяц – на написание кода.

1 месяц – тестирование и устранение багов.

От вас я жду информацию:

1) На каком фреймворке вы работаете.

2) Стоимость вашей работы за 1 час.

3) Портфолио реализованных проектов на фреймворке из пункта 1.