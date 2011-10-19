Доработка модуля ТВ Программа для DLE

Здравствуйте!

Для сайтов DLE существует модуль ТВ Программа. Данный модуль парсит телевизионную программу с сайта tv.mail.ru. В этом модуле существуют мелкие недочеты, их необходимо исправить.

Список необходимых доработок:

1. Логотипы каналов в программе не отображаются и не отображаются маленькие значки, расположенные слева от некоторых названий фильмов.

2. При нажатии на фильм или передачу в программе на сайте tv.mail.ru отображается полное описание фильма с картинками, а при нажатии на фильм у меня на сайте отображается пустая страница.

3. Необходимо чтобы данным модулем использовался не основной шаблон (у меня на сайте их 2).

4. Ссылку “Поиск музыки” расположенную в нижней части страниц с программой, оставленную авторам модуля необходимо убрать (она закодирована).

5. На сайте есть онлайн тв, поэтому нужно сделать так, чтобы к примеру на странице моего сайта с каналом ТНТ, под плеером выводилась программа этого канала из данного модуля?

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