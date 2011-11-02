Разработать программу (Парсер Яндекс.Картинки)

Хоть и накатило как-то отчаяние, ну, не работала моя программка у заказчика. Достаточно долго лезли какие-то непонятные глюки, которые никак не проявлялись на моих компах. К чести Кирилла надо сказать, что он мужественно пережил этот период и дождался устранения неполадок. Оплатил работу полностью, платил вперёд, и, как мне показалось, остался всё же доволен изделием. Терпеливый, азартный заказчик. Всячески рекомендую коллегам участвовать в его проектах.