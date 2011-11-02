Разработать программу (Парсер Яндекс.Картинки)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки225 просмотров

Необходимо разработать программу - парсер сервиса Яндекс.Картинки.

ТЗ прикреплено к проекту.

в общем жду от вас сроки и стоимость разработки данной программы.

Кто предложит лучшие условия, того и тапки )

14 лет назад
billing
Кирилл 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
14 лет назад
$113
5 дней
Хоть и возникли некоторые проблемы с программой, но все ошибки и неполадки были в итоге исправлены. Программой остался доволен. Рекомендую.
Хоть и накатило как-то отчаяние, ну, не работала моя программка у заказчика. Достаточно долго лезли какие-то непонятные глюки, которые никак не проявлялись на моих компах. К чести Кирилла надо сказать, что он мужественно пережил этот период и дождался устранения неполадок. Оплатил работу полностью, платил вперёд, и, как мне показалось, остался всё же доволен изделием. Терпеливый, азартный заказчик. Всячески рекомендую коллегам участвовать в его проектах.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
14 лет назад