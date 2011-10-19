Скрипт или парсер

Здравствуйте Профессионалы!

Мне нужна помощь в доработки сайта на joomla компонент магазина virtuemart!

Опишу потребность, и исходя из этого попробую составить тех. задание.

Есть сайт, который должен работать и приносит деньги=)

Существует прайс с картинками, описанием и ценами, который нужно правильно залить на сайт.

Вот в принципе и все.

Пример прайса см. ниже.