Скрипт или парсер

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Закрыт5 заявок264 просмотра

Здравствуйте Профессионалы!

Мне нужна помощь в доработки сайта на joomla компонент магазина virtuemart!

Опишу потребность, и исходя из этого попробую составить тех. задание.

Есть сайт, который должен работать и приносит деньги=)

Существует прайс с картинками, описанием и ценами, который нужно правильно залить на сайт.

Вот в принципе и все.

Пример прайса см. ниже.

Joomla
11 лет назад
kubik_s
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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