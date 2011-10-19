Скрипт для выгрузки на сайт каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки207 просмотров

Нужен специалист по работе с фреймворк WebAsyst

Задача заключается в написании скрипта для выгрузки на сайт каталога товаров из файла (напр. csv).

Webasyst
14 лет назад
An-na
Анна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров