Отловить баги, подправить код, реализовать калькуляторы (2, алгоритмы предоставим), доработать,проверить фильтры, формы и т.д. (подробности в ТЗ). Желательный срок – 2-3 дня. Оплата по выполнении. Ориентировочный бюджет 7 т.р.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать объемную карту по примеру реализованной. http://joxi.ru/gmvvv1kfLvjbqmИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Необходимо сверстать интернет-магазин (15 страниц) для корректного отображения во всех браузерах 3 версии, десктоп, планшет, мобильник, имеются все необходимые макеты в psd. Оплата поэтапно. Нацелены на долгосрочное сотрудничество. Хорошим исполнителям готовы постоянно давать новые проекты.HTML-верстка56 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть логотип в ворде). Надо переделать/перерисовать в кривые. В корел или псд. Далее логотип идет на изготовление полиграфической продукции и для печати на футболках итп. Готовый логотип нужен сегодня.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен почти такой же конструктор одежды http://alfa-spec.ru/page/constructor.htmlВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется кросбраузерная верстка под Битрикс.HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Надо сделать небольшой редизайн сайта, добавить баннерные места , чуть передвинуть блоки. Описание и исходники скину на почту. Сроки важны.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать презентационный видеоролик с озвучкой. Для мотивации будущих партнёров-поставщиков. Такого плана: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pq4D6EZWU0w#! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SwQaJ8AYKoI http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tffKTTUmBxo#! http://www.youtube.com/embed/GErmwTXxQEE http://www.youtube.com/embed/g816G9cS1_A http://www.biglion.ru/new_biglion/video/?utm_source=biglion_all_goods&utm_medium=promo&utm_campaign=biglion_all_goods_promo1 На самом деле, нужно будет сделать 4 разных ролика. Но пока необходим один (по типу этого http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SwQaJ8AYKoI) План работы такой: - Вы присылаете ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются программисты 1C-Битрикс для создания сайтов редакции "Старт", Малый Бизнес, Бизнес. Обязательна регистрация в каталоге битрикс-разработчиков. Опыт работы обязателен. Нужны люди с опытом интеграции с 1С и без опыта. Цены на проекты рассчитываются индивидуально. Нужны ...Закрыт10 лет назад
- $500
Требуется web-дизайнер на постоянную удаленную работу. От 6000 до 15000 рублей за один проект. Рассматриваются кандидаты с портфолио и опытом работы. Обязательные требования: Оперативность Опыт работы Наличие портфолиоДизайн сайтов56 заявокЗакрыт11 лет назад
Перевести логотип из 2D в 3D. Есть логотип, нужно смоделировать его в 3D и разработать дополнительные графические элементы. Указывайте в комментариях цену, и сроки3D-графика16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $160
Необходимо доработать сайт на Битриксе. Расширить свойства элементов каталога, а также написать фильтры выборки из этого каталога. Используется редакция Старт.Закрыт12 лет назад
- $33
Требуется кроссбраузерная вёрстка сайта (в оплату входит вёрстка одной, либо 2 страниц) + доплата за каждую дополнительную страницу. Вёрстка может быть с Javascript'ами или элементами Flash.HTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $167
Требуется установка CMS "1С-Bitrix". Для программиста обязательно наличие сертификатов битрикс-разработчика.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $80
Нужно создать дизайн сайта для фирмы оказывающей полиграфические услуги. Подробности в ТЗ, которое будет отправляться участникам конкурса. 1. Сначала утверждаем дизайн главной страницы. 2. Затем приступаем к внутренней, естественно с тем, чей дизайн утвержден. Не забывайте сообщать mail ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт в стиле web 2.0 , ОБЯЗАТЕЛЬНО использование на сайте легких 3d эффектов, теней, градиентов, что бы придать дизайну более качественный и благородный вид. Сайт должен представлять из себя: белый фон с отдельными графическими ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайт работающий под системой управления 1С-Bitrix требуется экспорт новостей с двух сайтов www.seanews.ru и www.logistic.ru.Закрыт12 лет назад
Нужен специалист по работе с фреймворк WebAsyst Задача заключается в написании скрипта для выгрузки на сайт каталога товаров из файла (напр. csv).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется установить CMS Bitrix редакции "Старт". Для программиста обязательна регистрация в каталоге битрикс-разработчиков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется юзабилити анализ сайта с отчётом + рекомендации. Обязательно наличие опыта и портфолио.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад