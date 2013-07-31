Нужно создать презентационный видеоролик с озвучкой. Для мотивации будущих партнёров-поставщиков. Такого плана: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pq4D6EZWU0w#! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SwQaJ8AYKoI http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tffKTTUmBxo#! http://www.youtube.com/embed/GErmwTXxQEE http://www.youtube.com/embed/g816G9cS1_A http://www.biglion.ru/new_biglion/video/?utm_source=biglion_all_goods&utm_medium=promo&utm_campaign=biglion_all_goods_promo1 На самом деле, нужно будет сделать 4 разных ролика. Но пока необходим один (по типу этого http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SwQaJ8AYKoI) План работы такой: - Вы присылаете ...