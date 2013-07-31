An-na

Анна Александрова An-na

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
elmirmclaren
Эмин 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать карту
Работу продолжили,претензий нет, с оплатой вопрос решается.
Качественная работа, спасибо
Ответный отзыв
nimzuka
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$26
10 баллов
12 лет назад
Проект для Андрея Кузьмина ( nimzuka )
Как всегда все четко, солидно и интересные проекты. Вобщем работать одно удовольствие. Очень заинтересован в продолжении сотрудничества.
Спасибо Андрею за хорошую работу. Качественная вёрстка сделана в указанные сроки и принята без дополнительных доработок.
Ответный отзыв
nimzuka
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$27
10 баллов
12 лет назад
Кроссбраузерная верстка сайта.
Очень солидный заказчик. Четкое тз => работа => пара замечаний/правок => оплата. То есть все очень четко и в срок. Приятно было работать. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Прекрасно поработали с Андреем. Выполнил все наши пожелания качественно и в срок. Рекомендую как терпеливого и ответственного профессионала! Обязательно обратимся еще!
Ответный отзыв
skoort
Арсен 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Простой и быстрый дизайн сайта-визитки
В очередной раз было приятно с вами работать! Анна очень хороший заказчик и проекты у нее все интересные! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Ставлю 10 баллов!
Хорошо поработали! Результат получился лучше, чем ожидали! Спасибо! С удовольствием поработаем еще!
Ответный отзыв
SergVit
Сергей 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
На Joomla подсказать как внести единицы в каталог.
Приятно было поработать с заказчиком у которого четкое ТЗ и своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень хорошо сработали с Сергеем по Джумле. Сделал все быстро и качественно. Необходимую обучающую информацию предоставил в лучшем виде. Очень довольны сотрудничеством. С удовольствием поработаем еще.
Ответный отзыв