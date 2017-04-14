Нарисовать карту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок395 просмотров

Необходимо нарисовать объемную карту по примеру реализованной.

http://joxi.ru/gmvvv1kfLvjbqm

8 лет назад
An-na
Анна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$50
5 дней
Качественная работа, спасибо
Работу продолжили,претензий нет, с оплатой вопрос решается.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад