Выполнить макеты в Coral ч/б для деревянных изделий

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Завершен4 заявки342 просмотра

Мне нужно изготовить макеты в Корел, подробное описание ниже . 

1. Рамка-вкладыш с русским алфавитом . Размер А5 - готовое изделие. Пример прикладываю на фото. Но сделать около каждой буквы выемку для удобства ребёнка доставать эту букву. 

2. Рамка-вкладыш с геометрическими фигурами 

Размер готового изделия А5: равномерно на листе изображены фигуры : Квадрат, овал, круг, ромб, треугольник , прямоугольник.

3. Рамка-вкладыш с животными. Размер готового А5

Аналогично : 2 ряда по 3 шт

Бабочка, дельфин , слон, утка, олень, жираф

Расположение на листе не принципиально /порядок/.

4. Наборы изделий с мульт героями. Размер одного героя не более 10*10 см . Из каждого мульта по 10 героев , либо один герой в другом ракурсе, одежде , и проч /например в Маше/

Мульты: 

- Маша и Медведь

- Свинка Пеппа

- щенячий патруль

- Винни пух

- Даша путешественница

5. Топеры для торта. Размер готового изделия не более - А5 

Надпись : Happy Birthday и завитушки ( на ваше усмотрение) 

Примеры 

8 лет назад
guest_14773773008415
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Очень лояльный дизайнер, внимательно прислушивается к просьбам заказчика, поняли друг друга с полуслова! Четко, по делу, срок в срок! Однозначно продолжим сотрудничество!
Все прошло отлично! Четкая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад