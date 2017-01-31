Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на ...
Выполнить макеты в Coral ч/б для деревянных изделий
Мне нужно изготовить макеты в Корел, подробное описание ниже .
1. Рамка-вкладыш с русским алфавитом . Размер А5 - готовое изделие. Пример прикладываю на фото. Но сделать около каждой буквы выемку для удобства ребёнка доставать эту букву.
2. Рамка-вкладыш с геометрическими фигурами
Размер готового изделия А5: равномерно на листе изображены фигуры : Квадрат, овал, круг, ромб, треугольник , прямоугольник.
3. Рамка-вкладыш с животными. Размер готового А5
Аналогично : 2 ряда по 3 шт
Бабочка, дельфин , слон, утка, олень, жираф
Расположение на листе не принципиально /порядок/.
4. Наборы изделий с мульт героями. Размер одного героя не более 10*10 см . Из каждого мульта по 10 героев , либо один герой в другом ракурсе, одежде , и проч /например в Маше/
Мульты:
- Маша и Медведь
- Свинка Пеппа
- щенячий патруль
- Винни пух
- Даша путешественница
5. Топеры для торта. Размер готового изделия не более - А5
Надпись : Happy Birthday и завитушки ( на ваше усмотрение)
Примеры
Выбранный исполнитель
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