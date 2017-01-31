Выполнить макеты в Coral ч/б для деревянных изделий

Мне нужно изготовить макеты в Корел, подробное описание ниже .

1. Рамка-вкладыш с русским алфавитом . Размер А5 - готовое изделие. Пример прикладываю на фото. Но сделать около каждой буквы выемку для удобства ребёнка доставать эту букву.

2. Рамка-вкладыш с геометрическими фигурами

Размер готового изделия А5: равномерно на листе изображены фигуры : Квадрат, овал, круг, ромб, треугольник , прямоугольник.

3. Рамка-вкладыш с животными. Размер готового А5

Аналогично : 2 ряда по 3 шт

Бабочка, дельфин , слон, утка, олень, жираф

Расположение на листе не принципиально /порядок/.

4. Наборы изделий с мульт героями. Размер одного героя не более 10*10 см . Из каждого мульта по 10 героев , либо один герой в другом ракурсе, одежде , и проч /например в Маше/

Мульты:

- Маша и Медведь

- Свинка Пеппа

- щенячий патруль

- Винни пух

- Даша путешественница

5. Топеры для торта. Размер готового изделия не более - А5

Надпись : Happy Birthday и завитушки ( на ваше усмотрение)

Примеры