Макет 2д пола

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка188 просмотров

нужно отрисовать макет 2д пола в виде дороги в зимнем карпатском селе.

Это будет пол для мероприятия в конкретный зал, с конкретными задачами.

8 лет назад
vladen_tex
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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