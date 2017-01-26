Необходимо разработать иллюстрацию гарцующего лося с стиле скетч.

Имеется схема плана этажа, примерно такая http://sinara-group.com/image/sd/na_petrovskoj/READY_planirovki_1.pdf в формате psd. Нужно за 2-3 часа, или к самому утру отрисовать её в векторе. Оплата 700 рублей по готовности. Оставляйте в заявках свой Skype, пожалуйста.