Необходимо разработать иллюстрацию гарцующего лося с стиле скетч.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка547 просмотров
#1$50

Необходим скетч-иллюстрация лося . Изображение чёрное или полутоновое. Примеры прикладываю. Необходимо проявить креативность и необычность. Технология позволяет в высоком разрешении (2400dpi) в полутонах имитировать различный фон и детальность, прошу это учитывать в разработке рисунка вплоть до полутонов тела, рогов и волосков шкуры (пример приложил).

ВНИМАНИЕ!!! Создать необходимо совершенно новый рисунок чтобы исключить возможные претензии авторских прав.

ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕТАЛЬНОСТЬ ПРОРИСОВКИ!

Формат файла  .ai    .eps или .cdr.

8 лет назад
karro
54 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1
Уже второй раз работаю с Анатолием и не пожалел, профессионал с большой буквы! Самые положительные рекомендации! Все Ваши замечания не останутся без внимания!
Приятно было поработать с Александром. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1