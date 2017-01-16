Графика для простой игры про нинзя

Нарисовать иллюстрации для игры(игровое окно 768*1024), включающие примерно 2 фона , 1 персонаж в фас и профиль, 15 игровых объектов(колючки, шипы и пр.). Некоторые объекты анимированны в 3-5 кадров(дискова пила крутится).

Нарисовать 2 кнопки меню (плей, сетингс) + кнопки настроек(звук вкл/выкл, вибро).

Сверстать 2 банеров по мотивам и из контента игры(который вы и нарисуете).

Нарисовать один художественный банер-заставку.

Оставляю за собой право увеличить объем работы на условные 5%(но постараюсь этого не делать)

Игра в японском стиле (с элементами китайского). Ниндзя, пагоды, сакуры, иероглифы и пр.

Игра уже закончена на 80% или около того...

Во вложении игровая комната с картинками из интернета.

С меня четкость постановки задачи, без требований поиграть с шрифтами, без головной боли, настроен на позитив, оплата 100%

https://www.dropbox.com/s/6lsf4goeehr0uba/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-01-15%2019.24.29.png?dl=0

картинки не прикрепляются почему-то

список того, что нужно нарисовать

https://www.dropbox.com/s/ldtopicuk9p52fk/%D0%A2%D0%97%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.docx?dl=0

Пересмотр бюджета только при выходе за пределы ТЗ.