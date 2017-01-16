Добрый день! Есть фотографии карандашных рисунков (возможно, они будут только в формате фотографий). Нужно их перевести в векторный макет, изображение в итоге будет размещаться в лайтбоксах на витринах магазина.
Нарисовать картинки героев и преобразовать в формат PNG.
Добрый день товарищи фрилансеры. Что нужно сделать - на упаковку с кондитерскимии зделиями нужно нарисовать 10-50 изображений, выдающихся людей, с конкретной
эмоцией на картинке.
К примеру:
ДжорджМаршалл - Продукт на котором будет размещено изображение, будет называться для
стратегического мышления.
УинстонЧерчилль - для брутального мужчины.
Леонардо да Винчи - для успеха или для гениальных идей.
Формат изображений должны быть похожи нате, которые есть в telegram, "Великие уми".
Детализация отрисовки имеют первостепенное значение. Картинки могут быть синие с оттенками
и цветные.
Список лиц которых нужно нарисовать, напишу при переписке.
Для предметной переписки прошу прислать картинку с Махатма Ганди, продукт будет
называться для силы духа.
Заявки фрилансеров
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