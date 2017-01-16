Нарисовать картинки героев и преобразовать в формат PNG.

Добрый день товарищи фрилансеры. Что нужно сделать - на упаковку с кондитерскимии зделиями нужно нарисовать 10-50 изображений, выдающихся людей, с конкретной

эмоцией на картинке.

К примеру:

ДжорджМаршалл - Продукт на котором будет размещено изображение, будет называться для

стратегического мышления.

УинстонЧерчилль - для брутального мужчины.

Леонардо да Винчи - для успеха или для гениальных идей.

Формат изображений должны быть похожи нате, которые есть в telegram, "Великие уми".

Детализация отрисовки имеют первостепенное значение. Картинки могут быть синие с оттенками

и цветные.

Список лиц которых нужно нарисовать, напишу при переписке.

Для предметной переписки прошу прислать картинку с Махатма Ганди, продукт будет

называться для силы духа.