Картинки, графика на сайт.

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Завершен1 заявка157 просмотров

Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт.

Наш сайт: http://www.exprime.ru

Разделы сайта:

О компании.

Автоперевозка. 

Перевозка сборного груза. 

Забор груза.

Доставка груза.

Во все эти разделы нужно фото, рисунок, картинка размерами 700х165 в которой желательно будет отображена суть раздела (если это "Забор груза" например люди, коробки - пример приложил)

Дальше появятся новые разделы, их нужно будет так же заполнить.

8 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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