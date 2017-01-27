Создать портреты героев и иллюстрации

Добрый день товарищи фрилансеры, что нужно сделать - для будущей рок-оперы нужно нарисовать портреты и ключевые сцены для каждой из песни рок-оперы, одна сцена - одна песня и восемь портретов, часть из них готова, часть нужно переработать, плюс нужно сделать монументальную обложку сразу со всеми 8 героями.

Примеры портретов и сцен приложены ниже, указывайте цену за портрет и за сцену, цену указывайте исходя из того, что проект рок-оперы не преследует цели заработка денег и соответственно и бюджет у него не окупиться.

На текущий момент срочно нужно сделать два портрета (за подробностями в личку после согласования цены) воин-фанатик (его концепт есть только нужно внести существенные доработки перевести из мультяшного формата в нормальный)воительница-жрица и общая сцена фанатик, жрица и воитель (этот персонаж уже создан его образ просто вставить из псд).

И самое главное не каких мультяшных, анимешных мотивов!

Все это описано в текстовом виде весьма подробно.

Примеры качества работ приложены ниже, такое качество меня вполне устраивает, будет лучше очень хорошо.