Создать портреты героев и иллюстрации

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Завершен3 заявки290 просмотров

Добрый день товарищи фрилансеры, что нужно сделать - для будущей рок-оперы нужно нарисовать портреты и ключевые сцены для каждой из песни рок-оперы, одна сцена - одна песня и восемь портретов, часть из них готова, часть нужно переработать, плюс нужно сделать монументальную обложку сразу со всеми 8 героями.

Примеры портретов и сцен приложены ниже, указывайте цену за портрет и за сцену, цену указывайте исходя из того, что проект рок-оперы не преследует цели заработка денег и соответственно и бюджет у него не окупиться.

На текущий момент срочно нужно сделать два портрета (за подробностями в личку после согласования цены) воин-фанатик (его концепт есть только нужно внести существенные доработки перевести из мультяшного формата в нормальный)воительница-жрица и общая сцена фанатик, жрица и воитель (этот персонаж уже создан его образ просто вставить из псд).

И самое главное не каких мультяшных, анимешных мотивов!

Все это описано в текстовом виде весьма подробно.

Примеры качества работ  приложены ниже, такое качество меня вполне устраивает, будет лучше очень хорошо.

8 лет назад
LmRs
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$60
5 дней
Владимир сделал все как надо, самое главное, что он по текстам угадал все как должно быть сведя к минимуму время на доработки, иллюстрация получилась на очень высоком уровне качества и полностью передала дух сюжета и энергетику персонаж. Всем советую деньги, которые Владимир просит за работу полностью того стоят, однозначно получается нужный результат.
Четкое видение проекта в целом и грамотная, быстрая постановка отдельных задач. С Антоном можно работать быстро и продуктивно, что бывает далеко не всегда. И ответы на возникающие вопросы, и оплата в срок. Если Вы цените свое время и время людей с которыми работаете, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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