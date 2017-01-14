Перерисовать логотип в векторный формат

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки191 просмотр

Здравствуйте.

У нас есть логотипы в таком виде. Сейчас логотипы нарисованы некачественно.

Нужно их перерисовать + в векторный формат, чтобы можно масштабировать без потери качества (для печати и онлайн). Шрифт используется Domkrat.

8 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Понравилось то, что приступил к работе моментально. Все остальное на высшем уровне, не надо было ничего растолковывать.
Задача максимально понятная. Утверждение и оплата - моментально. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад