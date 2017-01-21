Создание векторного рисунка на основе фото в габаритных размерах шир 760 мм, высота 495 мм, по периметру чистое поле шир. 8мм.Оплата только на карту сбербанка!
Обработка картинки на фотошопе
Ищу дизайнера, отлично владеющим программой фотошоп. Нужно подкорректировать картинку и исправить некоторые моменты. Работа не сложная.
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