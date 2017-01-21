Обработка картинки на фотошопе

Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник. Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то ...