Обработка картинки на фотошопе

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен32 заявки366 просмотров

Ищу дизайнера, отлично владеющим программой фотошоп. Нужно подкорректировать картинку и исправить некоторые моменты. Работа не сложная.

8 лет назад
Magmus85
Акмарал 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$2
1 день
Услуги Александра мне очень помогли, работу сделал в сроки, добросовестно и очень хорошо, мне понравилось.
Сотрудничество с заказчиком прошло отлично. Заказчик щедрый. Оплату получил.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад