Нужна примерно следующая картинка. Размер уточню позже. 1. Фото туристического автобуса 2. Фото ключевых объектов Екатеринбурга - цирка, мерии и памятника основателям. 3. Фразы "на рынке с 1991 года" и ...
Создание рисунка про Россию. Нанесение на текстиль.
Здравствуйте!
Необходима разработка дизайна банданы-трубы. Изделие представляет из себя трубу из эластичного полиэстра (50 см высота и 50см длина окружности). Т.е. в разрезанном виде это будет квадрат 50х50. Дизайн наносится на данное изделие не как целая картинка 50х50, а как две одинаковые переходящие друг в друга прямоугольные картинки 50 см высота и 25 см ширина. Получается что вертикальные стороны этого дизайна должны взаимно перекликаться по дизайну, чтобы не было видна шва/стыка. По сути надо разработать дизайн для площади 50х25см.
Сначала нужно 3-5 эскизов, по которым будет произведено голосование. После этого будет утвержден окончательный дизайн.
Особенности дизайна.
- Толщины линий не должны быть ниже определенной величины(не менее 1-1,5мм), поскольку нанесение происходит на ткань - там тонкие детали технологически не возможно создать. Вот это, на мой взгляд, наиболее удачные дизайны без размытых сюжетов, а с прорисовкой деталей. 1, 3, 4, 5. Обратите внимание на максимальные размеры объектов а также на толщины линий и их исполнение.
- Как правило нет смысла рисовать большие детали и формы(больше 7-8см в высоту), поскольку это изделие при ношении имеет складки и большие детали рисунка просто будут не видны. Но есть исключения, места где можно нарисовать большие детали (в пункте №3).
- Важные и большие детали изделия(если они планируются) лучше помещать вверху или внизу эскиза(до 10-15 см от края), поскольку эти места будут хорошо видны, если эту бандану надеть на голову(нижний край дизайна, вот здесь надпись star wars будет хорошо видна, если надень эту бандану на голову.) или как маску на лицо(верхний край, вот хороший пример - при надевании на лицо череп виден полностью). А вот частный случай изображения флага России - вот на этой бандане он, на мой взгляд, выполнен не удачно, поскольку занимает огромную площадь и расположен не горизонтально, а вертикально. А вот тут флаг Голландии выполнен разумнее и в правильном месте. Место расположение ближе к краю, поскольку если он будет сделан в середине, то его не будет видно при ношении на голове или шее.
Пока еще окончательно не сформировали как она будет выглядеть, есть только основная идея - это будет эксклюзивный
дизайн про Россию. Вот опрос, который мы проводили среди наших подписчиков на тему дизайна сюжета.
Фон сюжета.
Из пожеланий ясно, что фоном должен выступать какой-нибудь национальный узор. Важно понимать, что цвета этого узора не должны быть через чур яркими и несочитающимися, как например в хохломском узоре - такой узор не будет популярен у широкой массы покупателей. Обратите внимание на узоры и орнаменты художника Билибина - на мой взгляд это более подходящие.
Композиция сюжета.
Возможно нужно небольшое изображение флага России (макимальная длина измерения не более 7-8 см, можно и меньше). Далее, судя по опросу, если не брать в расчет узоры(1 место по опросу), по приоритетам идут 1. Русские сказки(также можно использовать сюжеты Билибина), 2. Смесь всех сюжетов. 3. Военная тематика/техника. Если у вас есть идеи по сюжету, то также готовы рассмотреть.
Не забывайте, что это коммерческий продукт, поэтому сюжет должен подходить и женщинам и мужчинам, не должен быть слишком ярким и кричащим.
На основании этого нужно разработать 3-5 эскизов.Пример макета.
Вот здесь макет - его buff делал для горнолыжного курорта РозыХутор. В таком виде нужен будет окончательный дизайн.
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