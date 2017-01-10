Создание рисунка про Россию. Нанесение на текстиль.

Здравствуйте!

Необходима разработка дизайна банданы-трубы. Изделие представляет из себя трубу из эластичного полиэстра (50 см высота и 50см длина окружности). Т.е. в разрезанном виде это будет квадрат 50х50. Дизайн наносится на данное изделие не как целая картинка 50х50, а как две одинаковые переходящие друг в друга прямоугольные картинки 50 см высота и 25 см ширина. Получается что вертикальные стороны этого дизайна должны взаимно перекликаться по дизайну, чтобы не было видна шва/стыка. По сути надо разработать дизайн для площади 50х25см.

Сначала нужно 3-5 эскизов, по которым будет произведено голосование. После этого будет утвержден окончательный дизайн.

Особенности дизайна.

Толщины линий не должны быть ниже определенной величины(не менее 1-1,5мм), поскольку нанесение происходит на ткань - там тонкие детали технологически не возможно создать. Вот это, на мой взгляд, наиболее удачные дизайны без размытых сюжетов, а с прорисовкой деталей. 1, 3, 4, 5. Обратите внимание на максимальные размеры объектов а также на толщины линий и их исполнение.

Как правило нет смысла рисовать большие детали и формы(больше 7-8см в высоту), поскольку это изделие при ношении имеет складки и большие детали рисунка просто будут не видны. Но есть исключения, места где можно нарисовать большие детали (в пункте №3).

Важные и большие детали изделия(если они планируются) лучше помещать вверху или внизу эскиза(до 10-15 см от края), поскольку эти места будут хорошо видны, если эту бандану надеть на голову(нижний край дизайна, вот здесь﻿ надпись star wars будет хорошо видна, если надень эту бандану на голову.) или как маску на лицо(верхний край, вот хороший пример﻿ - при надевании на лицо череп виден полностью). А вот частный случай изображения флага России - вот на этой бандане он, на мой взгляд, выполнен не удачно, поскольку занимает огромную площадь и расположен не горизонтально, а вертикально. А вот тут флаг Голландии выполнен разумнее и в правильном месте. Место расположение ближе к краю, поскольку если он будет сделан в середине, то его не будет видно при ношении на голове или шее.

Пока еще окончательно не сформировали как она будет выглядеть, есть только основная идея - это будет эксклюзивный

дизайн про Россию. Вот опрос, который мы проводили среди наших подписчиков на тему дизайна сюжета.

Фон сюжета.

Из пожеланий ясно, что фоном должен выступать какой-нибудь национальный узор. Важно понимать, что цвета этого узора не должны быть через чур яркими и несочитающимися, как например в хохломском узоре - такой узор не будет популярен у широкой массы покупателей. Обратите внимание на узоры и орнаменты художника Билибина﻿ - на мой взгляд это более подходящие.

Композиция сюжета.

Возможно нужно небольшое изображение флага России (макимальная длина измерения не более 7-8 см, можно и меньше). Далее, судя по опросу, если не брать в расчет узоры(1 место по опросу), по приоритетам идут 1. Русские сказки(также можно использовать сюжеты Билибина), 2. Смесь всех сюжетов. 3. Военная тематика/техника. Если у вас есть идеи по сюжету, то также готовы рассмотреть.

Не забывайте, что это коммерческий продукт, поэтому сюжет должен подходить и женщинам и мужчинам, не должен быть слишком ярким и кричащим .

На основании этого нужно разработать 3-5 эскизов.Пример макета.

Вот здесь макет - его buff делал для горнолыжного курорта РозыХутор. В таком виде нужен будет окончательный дизайн.