Отрисовка планов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок317 просмотров

Необходимо под стилистику сайта перерисовать планировки помещений (см. макеты).

Планы во вложении

Нужна цена (за 1 план большой + разбивка на маленькие помещения для попапа) и сроки

Планов будет много, скидка за комплексность приветствуется

8 лет назад
irapiter
Ирина 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
20 минут назад
8 лет назад
$300
10 дней
Проект реализован в полном объеме, порадовал результат - иллюстрации высокого качества и четко в обозначенный срок. Всё отлично! Готовим новый блок работ на продолжение сотрудничества))
Отличный заказчик! - Четкое ТЗ. - Всегда на связи. - Приятна в общении. - Своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
20 минут назад
8 лет назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки