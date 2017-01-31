Здравствуйте! Необходима разработка дизайна банданы-трубы. Изделие представляет из себя трубу из эластичного полиэстра (50 см высота и 50см длина окружности). Т.е. в разрезанном виде это будет квадрат 50х50. Дизайн наносится на данное изделие не ...
Отрисовка планов
Необходимо под стилистику сайта перерисовать планировки помещений (см. макеты).
Планы во вложении
Нужна цена (за 1 план большой + разбивка на маленькие помещения для попапа) и сроки
Планов будет много, скидка за комплексность приветствуется
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