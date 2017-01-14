Нарисовать концертный зал

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Закрыт1 заявка228 просмотров

Сейчас схема выглядит примерно таким образом - http://joxi.ru/xAeLoPospMben2

необходимо её усовершенствовать! сделать более современной, будто бы зал уже из следующего века, но примерное расположение мест не трогать... =)

чтоб "сектор" выделялся более красиво, сейчас же все "по-старому"

подробности расскажу при переписке

бюджет 800 рублей

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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