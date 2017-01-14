Сделать подборку векторных картинок "предметы из музея"

Задача следующая: нам нужно оформить стены в помещении наклейками с изображениями музейных предметов:

Для начала нужно отрисовать (подобрать) пять предметов:

* Две статуи (до 1,5 метров высотой)

* пара постаментов с предметами (например, китайские вазы)

* узнаваемая картина

Ждём ценовое предложение и сроки.

Обязательное условие: векторный формат, преобладание светлых тонов

Приоритет выбора исполнителям, у которых есть нечто подобное в портфолио.

P.S. Детализация предметов средняя, главное чтобы было понятно "что это такое", но абстрактные рисунки не подойдут ;)