Сделать подборку векторных картинок "предметы из музея"

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок247 просмотров

Задача следующая: нам нужно оформить стены в помещении наклейками с изображениями музейных предметов: 

Для начала нужно отрисовать (подобрать) пять предметов:

* Две статуи (до 1,5 метров высотой)

* пара постаментов с предметами (например, китайские вазы)

* узнаваемая картина 

Ждём ценовое предложение и сроки. 

Обязательное условие: векторный формат, преобладание светлых тонов

Приоритет выбора исполнителям, у которых есть нечто подобное в портфолио.

P.S. Детализация предметов средняя, главное чтобы было понятно "что это такое", но абстрактные рисунки не подойдут  ;)

8 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров