Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka) Нужно нарисовать комикс из нескольких картинок с участием персонажей, с которыми мы работали два предыдущих заказа. ТЗ отправлено.
Отрисовка в векторе с фотографии
Здравствуйте!
Есть фото (фото №1 в приложении к этому проекту, фото с красноватым выключателем, защищенным от случайного воздействия (называется "защита выключателя"), и рукой с черной металлической рамой на фоне).
Хотели бы заказать прорисовку этого крепления в векторном редакторе с выполнением следующих нюансов:
1) красное крепление в векторе должно быть размещено вертикально, а не горизонтально, как сейчас на фото; фон прорисовывать не нужно (просто хотели бы темный фон сплошной); рука не нужна; обратите внимание - сейчас указательный палец на фото упирается в металлическую гнутую пластину (называется "основание"), это основание тоже нужно прорисовать; а вот провод не нужен, который идет в нижней части фото от правой части красноватого крепления к левой части крепления, идет дугой.
2) на выключателе нужно заменить значок (обратите внимание на фото №1 - там на красном креплении сейчас некий аккумулятор нарисован и два слова ON и OFF, вот слова нужно оставить, а значок аккумулятора заменить на тот, который в приложении к этому проекту - фото №2, то есть на значок перечеркнутого аккумулятора, красный фон не нужен);
3) рисунок хотели бы заказать в таком же стиле, как и на двух рисунках, приложенных к этому проекту (фото №3, фото №4).
4) Итоговый формат AI (версия CS5) или CDR (версия не старше X6).
Пожалуйста, предлагайте Ваши сроки и цену. Мы готовы ответить на любые уточняющие вопросы и продемонстрировать дополнительные фото с данным креплением.
С уважением,
Алексей
Выбранный исполнитель
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