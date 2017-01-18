Для ОБУЧАЮЩЕЙ книги ПО РИСОВАНИЮ, нужен ХУДОЖНИК, который сможет нарисовать пошагово 20 животных в стиле АНИМЕ со всеми вспомогательными линиями, овалами, квадратами и т.д. Можно брать копии из мультиков, но обязательно видоизменять их. Либо брать ...
Перевести psd в вектор
Здравствуйте, уважаемые!
Необходимо перевести из PSD в CDR макет визитки.
Фемида есть в векторе отдельно (eps)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для книги по рисованию и раскрашиванию необходимо нарисовать 20 мультяшных машин-животных: разные животные в виде разных машин (автомобиль, грузовик, мотоцикл, трактор, скутер, джип, кран,...) 1. Нарисовать каждую машину-животное пошагово (6-8 шагов) простыми, двумерными, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать картинку для группы в VK. Пост с презентацией урока по единоборствам. Текст+фото тренера Прикладываю группу. https://vk.com/davinci_gym Важно не выбиваться из общего концепта дизайна. Примеры прикладываю вот тут https://vk.com/cerebro_vk?w=page-73662138_51353791. Там где ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт. Наш сайт: http://www.exprime.ru Разделы сайта: О компании. Автоперевозка. Перевозка сборного груза. Забор груза. Доставка груза. ...Завершен8 лет назад
Добрый день товарищи фрилансеры, что нужно сделать - для будущей рок-оперы нужно нарисовать портреты и ключевые сцены для каждой из песни рок-оперы, одна сцена - одна песня и восемь портретов, часть из них готова, часть ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Есть фото (фото №1 в приложении к этому проекту, фото с красноватым выключателем, защищенным от случайного воздействия (называется "защита выключателя"), и рукой с черной металлической рамой на фоне). ...Завершен8 лет назад
- $40
Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka) Нужно нарисовать комикс из нескольких картинок с участием персонажей, с которыми мы работали два предыдущих заказа. ТЗ отправлено.Завершен8 лет назад
Сейчас схема выглядит примерно таким образом - http://joxi.ru/xAeLoPospMben2 необходимо её усовершенствовать! сделать более современной, будто бы зал уже из следующего века, но примерное расположение мест не трогать... =) чтоб "сектор" выделялся более красиво, сейчас ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задача следующая: нам нужно оформить стены в помещении наклейками с изображениями музейных предметов: Для начала нужно отрисовать (подобрать) пять предметов: * Две статуи (до 1,5 метров высотой) * пара постаментов ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. У нас есть логотипы в таком виде. Сейчас логотипы нарисованы некачественно. Нужно их перерисовать + в векторный формат, чтобы можно масштабировать без потери качества (для печати и онлайн). Шрифт используется Domkrat.Завершен8 лет назад