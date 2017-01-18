Перевести psd в вектор

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Закрыт8 заявок203 просмотра

Здравствуйте, уважаемые! 

Необходимо перевести из PSD в CDR макет визитки.

Фемида есть в векторе отдельно (eps)

8 лет назад
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$2
1 день
Все хорошо.
Оперативность заказчика 100%. Выбрал исполнителя сразу. Оплату получил.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад