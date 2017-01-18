Отрисовать в векторе план схему

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Завершен7 заявок219 просмотров

Имеется схема плана этажа, примерно такая http://sinara-group.com/image/sd/na_petrovskoj/READY_planirovki_1.pdf

в формате psd. Нужно за 2-3 часа, или к самому утру отрисовать её в векторе. Оплата 700 рублей по готовности. Оставляйте в заявках свой Skype, пожалуйста.

8 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
$12
1 день
Александр сделал отлично срочную работу, всё в срок, что было важно для меня. Мои рекомендации!
Коммуникабельный и пунктуальный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо)

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад