Всем привет. Хочу набить тату, скелет Пегаса у себя на груди. Готов оплатить эскиз. Кому интересно, пишите
Нужны изображения с инфографикой и коллажи на основе наших фото
Нам нужно сделать 20-23 изображения с инфографикой и коллажи на основе студийных фото товара (фильтр для воды). Все изображения должны быть в одном стиле, сделанные качественно, в Photoshop.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нарисовать иллюстрации для игры(игровое окно 768*1024), включающие примерно 2 фона , 1 персонаж в фас и профиль, 15 игровых объектов(колючки, шипы и пр.). Некоторые объекты анимированны в 3-5 кадров(дискова пила крутится). Нарисовать 2 кнопки ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищем человека, который смог бы нарисовать изображение в векторной графике!Завершен8 лет назад
Нужно изобразить несколько диалогов. 1)Зомби продавца, который пытается "втюхать" товар клиенту любым способом. 2) клиентоориентированного продавца, который выявляет потребности клиента, задаёт ему вопросы, внимательно слушает, создаёт доверительные отношения. 3) Приём человека на ...Завершен8 лет назад
Кейсы в виде супергероев marvel и DC с оружием из игры СSGO. Пример, кейсы в виде покемонов, прикрепляю)Завершен8 лет назад
Нужно сделать макет в кривых и для фотошопа. Цена вопроса 15$. Макет нужен для обыкновенного одноцветного штампа который изготавливается из каучука и приклеивается к площадке для дальнейшего ...Завершен8 лет назад
Имеется схема плана этажа, примерно такая http://sinara-group.com/image/sd/na_petrovskoj/READY_planirovki_1.pdf в формате psd. Нужно за 2-3 часа, или к самому утру отрисовать её в векторе. Оплата 700 рублей по готовности. Оставляйте в заявках свой Skype, пожалуйста.Завершен8 лет назад
- $100
Добрый день товарищи фрилансеры. Что нужно сделать - на упаковку с кондитерскимии зделиями нужно нарисовать 10-50 изображений, выдающихся людей, с конкретной эмоцией на картинке. К примеру: ДжорджМаршалл - Продукт на котором будет ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть фотографии карандашных рисунков (возможно, они будут только в формате фотографий). Нужно их перевести в векторный макет, изображение в итоге будет размещаться в лайтбоксах на витринах магазина.Завершен8 лет назад
Для нового производителя матрасов необходимо нарисовать 28 иллюстраций. По сути, все матрасы состоят из одних и тех же составляющих – чехол, войлок, кокос, пружины и т.д. Все они в разных матрасах расположены в разных порядках ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад