Нужны изображения с инфографикой и коллажи на основе наших фото

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок217 просмотров

Нам нужно сделать 20-23 изображения с инфографикой и коллажи на основе студийных фото товара (фильтр для воды). Все изображения должны быть в одном стиле, сделанные качественно, в Photoshop.

8 лет назад
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42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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