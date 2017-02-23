Дизайн принтов для футболок и толстовок

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок187 просмотров

Необходим дизайнер способный воплотить заданную тему в креативные рисунки, которые будут размещены на толстовках и футболках.

Желательно знание данной ниши.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Annavolk19
Анна 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Annavolk19
Анна 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад