Отрисовать монограмму в иллюстраторе

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Завершен10 заявок164 просмотра

Отрисовать в иллюстраторе монограмму (см. приложение). Толщину линий можно слегка доработать.

8 лет назад
smolokurov
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад