Необходим скетч-иллюстрация лося . Изображение чёрное или полутоновое. Примеры прикладываю. Необходимо проявить креативность и необычность. Технология позволяет в высоком разрешении (2400dpi) в полутонах имитировать различный фон и детальность, прошу это учитывать в разработке рисунка вплоть до ...
Отрисовать монограмму в иллюстраторе
Отрисовать в иллюстраторе монограмму (см. приложение). Толщину линий можно слегка доработать.
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