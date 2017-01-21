Отрисовка детских пазлов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок180 просмотров

Киевская фабрика игрушек Энергия плюс  предлагает проект на удаленную отрисовку 8 видов пазлов для девочек 3-6 лет.

 - изображение сказочных Принцесс,  тематика - народные сказки:

 1. Царевна Лягушка

 2. Принцесса на горошине

 3. Сказка о Царе Салтане

 4. Снежная королева

 5. Принцесса Несмеяна

 6. Спящая красавица

 7. Русалочка

 8. Белоснежка и семь гномов

 Тексты сказок здесь :  https://www.larec-skazok.ru/skazki-pro/princess

 Формат 175 х 250мм в 300 dpi в PSD

 Срок изготовления полного пакета - 1 марта 2017г.

8 лет назад
energyplus2002
54 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$5
42 дня

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад