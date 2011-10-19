Есть база данных. Нужно сделать извлечь из неё определенную часть контента, прогнать через переводчик (рус-англ) и импортнуть обратно.
Подключить шрифт к DOMPDF
Есть библиотека dompdf подключена к drupal через модуль print
выодит текст в pdf на русском в UTF-8 работает с шрифтом times в папке font храниться как два файла ttf и ufm нужно подключить шрифт calibri чтоб печатало на русском
все что надо (шрифт, библитеку рабочую предоставлю )
Шрифт сконвертировать нужно чтоб занимал как можно меньше места так как библиотека подгружает шрифт в документ
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