Подключить шрифт к DOMPDF

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

Есть библиотека dompdf подключена к drupal через модуль print

выодит текст в pdf на русском в UTF-8 работает с шрифтом times в папке font храниться как два файла ttf и ufm нужно подключить шрифт calibri чтоб печатало на русском

все что надо (шрифт, библитеку рабочую предоставлю )

Шрифт сконвертировать нужно чтоб занимал как можно меньше места так как библиотека подгружает шрифт в документ

Drupal
14 лет назад
yasik
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров