Подключить шрифт к DOMPDF

Есть библиотека dompdf подключена к drupal через модуль print

выодит текст в pdf на русском в UTF-8 работает с шрифтом times в папке font храниться как два файла ttf и ufm нужно подключить шрифт calibri чтоб печатало на русском

все что надо (шрифт, библитеку рабочую предоставлю )

Шрифт сконвертировать нужно чтоб занимал как можно меньше места так как библиотека подгружает шрифт в документ