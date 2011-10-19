Работы по вордпрессу

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Здравсвуйте.

необходимо выполнить несколько работ:

1) На каждой странице добавить настраиваемый блок, куда можно добавить картинку и текст(для каждой страницы свой)

2) настроить меню

3) Сделать несколько неболших изменений в верстке

Бюджет до 800 р

Начать надо сейчас.

в личку не надо писать

WordPress
14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров